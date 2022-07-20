Аліна Гросу опинилася в лікарні під крапельницями

Українська співачка Аліна Гросу змусила своїх фанів неабияк хвилюватися за неї.

Виконавиця потрапила до лікарні.

Про це вона повідомила в Instagram-stories.

Знаменитість опублікувала відео, де вона лиже на лікарняному ліжку. Тим часом до руки Гросу приєднана система крапельниці. Аліна вирішила не розповідати, що саме з нею сталося. Утім, артистка натякнула, що це все через нерви.

Аліна Гросу в лікарні / Фото: instagram.com/alina_grosu

"Нерви – це погано", - поділилася артистка з прихильниками.

Аліна Гросу в лікарні / Фото: instagram.com/alina_grosu

Зазначимо, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Аліна Гросу перебуває у Чернівцях. Там артистка допомагає вимушеним переселенцям: готує їм їжу та шукає прихисток.

Нагадаємо, раніше ще одна українська співачка Оля Цибульська теж налякала своїх прихильників. Знаменитість також опинилася під крапельницею.

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