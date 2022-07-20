Безпілотники для війни, "сирійське питання": навіщо Путін поїхав до Тегерана

Президент Росії Володимир Путін відвідав з офіційним візитом Іран. Це другий його закордонний візит після початку війни в Україні.

Іран і Росія намагаються продемонструвати своє партнерство в ситуації, коли обидві держави перебувають під тиском Заходу. Чи є РФ та Іран партнерами чи конкурентами.

Про це розповів науковий співробітник берлінського Фонду науки та політики (SWP) Хамідреза Азізі на Youtube-каналі DW.

"У зустрічі є два аспекти. Перший – це двосторонні відносини Ірану та Росії, а також Ірану-Туреччини та Росії-Туреччини. На порядку денному чимало політичних питань. Якщо говорити про Іран і Росію, то сторони намагаються продемонструвати своє партнерство та співпрацю в ситуації, коли обидві держави перебувають під тиском Заходу", - каже експерт.

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За його словами, інший рівень зустрічі – багатосторонній та технічний, який здебільшого пов'язаний із форматом зустрічі. Щодо Сирії, то тут ідеться скоріше про діалог Ірану та Росії, які намагаються запобігти новій турецькій операції на півночі Сирії. І три сторони проводять своєрідну дискусію про свої зони впливу в цій країні.

Український аспект

США стверджують, що Іран має намір допомогти Росії у війні проти України, поставивши їй партію безпілотників.

На думку наукового співробітника, немає жодних конкретних доказів, про що згадали США, що Іран збирається надати Росії безпілотники.

"Це дуже важливий момент, тому що насправді Тегерану немає сенсу допомагати Москві у війні проти України. І причина, наприклад, у тому, що на відміну від таких країн як Сирія, Північна Корея, Іран відмовився визнавати псевдореспубліки "Л/ДНР" ", або навіть анексований Крим. Тож у цьому питанні Іран намагається триматися на відстані від Росії. Але звичайно військова співпраця цих країн перебуває на підйомі", - вважає він.

За його словами, іранські безпілотники можуть використовуватися в Центральній Азії, Таджикистані, наприклад, для того, щоб запобігти наступу "Талібану" (терористична організація - ред.).

"До того ж Іран зовсім недавно відкрив завод по виробництву безпілотників у Таджикистані, тож це було б більш логічно, ніж відправлення іранських безпілотників для війни проти України", - каже експерт.

Сирійське питання

Іран намагався з одного боку досягти компромісу між курдами та правління Асада (президент Сирії Башар аль-Асад - ред.), а з іншого боку між Асадом та президентом Туреччини Таїпом Ердоганом.

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"Так що Іран докладає багато зусиль, і дуже важливо, що міністр закордонних справ Сирії також поїхав до Тегерана. Якщо все піде за планом Ірану, то може бути досягнуто компроміс. Це те, на що сподівається Іран, а також Росія", - резюмував він.

Нагадаємо, стали відомі характеристики БПЛА, які Іран планує поставити Росії.

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