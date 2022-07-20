Путін назвав чергову умову для експорту українського зерна

Росія нібито готова сприяти експорту продовольства з України, яке сама ж і заблокувала, але з однією причиною.

Так, РФ готова розблокувати експорт українського зерна в обмін на зняття санкцій щодо постачання зерна з Росії.

Про це заявив президента РФ Володимир Путін, пише російське пропагандистське агентство "Інтерфакс".

"Спочатку ми порушували питання таким чином, що це має бути запакетовано, а саме - ми сприятимемо вивезенню українського зерна, але виходимо з того, що і всі обмеження, пов'язані з можливими постачаннями на експорт російського зерна, будуть зняті", - заявив Путін.

Нагадаємо, за словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, переговори з РФ щодо експорту українського зерна є дуже складними. Вони ведуться на дуже серйозній вертикалі: від генсекретаря ООН до технічних експертів, які сидять і відпрацьовують деталі. Президент України дав чітке доручення: всі деталі мають бути відпрацьовані таким чином, щоб усунути будь-яку загрозу для України з моря.

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