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Володимир Зеленський обговорив із президентом Бразилії відновлення експорту зерна

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Володимир Зеленський обговорив із президентом Бразилії відновлення експорту зерна

Владимир Зеленский / Фото: скриншот з відео

Президент України також поінформував Болсонару про ситуацію на фронті.

Президент Володимир Зеленський обговорив із президентом Бразилії Жаїром Болсонару важливість відновлення експорту зерна для запобігання глобальній продовольчій кризі, спровокованій Росією.  

Про це глава держави повідомив у Twitter.

"Провів розмову з Президентом Бразилії Жаїром Болсонару. Поінформував про ситуацію на фронті. Обговорили важливість відновлення експорту українського зерна для запобігання провокованій Росією глобальній продовольчій кризі", – зазначив Зеленський.

Володимир Зеленський також закликав всіх партнерів долучатися до санкцій проти Росії.

Нагадаємо, перші вісім іноземних суден зайшли до портів в Україні, щоб вивезти зерно.

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