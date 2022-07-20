Верховний лідер Ірану підтримав війну Путіна в Україні

Іранський лідер аятола Алі Хаменеї вважає, що Росія на українській території воює з НАТО.

У вівторок, 19 липня, на зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї назвав НАТО “небезпечною організацією”, яка начебто планувала агресію проти РФ.

Про це повідомляє державне інформагентство Ірану IRNA.

"Війна за фактом жорстка річ і Ісламська республіка Іран не рада загибелі невинних людей. Однак у вашому випадку, якби ви не придумали ініціативу, інша сторона зі своєю ініціативою почала б війну", – сказав Хаменеї, повторюючи тези кремлівської пропаганди.

Верховний лідер Ірану вважає, що країни Заходу виступають проти сильної Росії, а НАТО назвав "небезпечною організацією".

"Якщо дорога НАТО буде відкрита, ця організація не побачить жодних перешкод перед собою, і якби ви не протистояли їй в Україні, то вона сама почала б війну під приводом Криму", – заявив аятола.

Володимира Путіна Хаменеї назвав “серйозним чоловіком”, закликав його посилити позиції у Сирії, звідки, за його словами, потрібно вигнати США, і назвав необхідною співпрацю Ірану та РФ у контексті західних санкцій.

Нагадаємо, після того, як президент США Джо Байден завершив свою чотириденну поїздку до Ізраїлю та Саудівської Аравії, в Ірані оголосили про технічну готовність виготовити ядерну бомбу.

Байден: війна Путіна проти України має стати його стратегічною поразкою

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