США внесли Росію до переліку країн, що підтримують торгівлю людьми

Російські окупанти депортували тисячі українців, зокрема дітей, до “фільтраційних таборів”, внаслідок чого біженці можуть стати "товаром".

У вівторок, 19 липня, Держдепартамент США оголосив щорічний звіт про торгівлю людьми, в якому вперше присутній розділ з переліком держав, які проводять політику, що сприяє цьому явищу. У списку держав, які підтримують торгівлю людьми, опинилася Росія.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на доповідь держсекретаря Ентоні Блінкена.

“Мільйони українців були змушені залишити свої будинки… Дехто взагалі залишив країну, більшість — лише із тим, що змогли забрати”, — заявив він.

У Держдепі США вважають, що війна, розв’язана Путіним в Україні, стала “фактором ризику” для мільйонів українських біженців, які в цій ситуації можуть бути жертвами торгівлі людьми.

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Тисячі українців, серед яких багато дітей, депортовані до “фільтраційних таборів”, де у них вилучають документи, змушують отримувати російські паспорти, а потім переправляють у віддалені райони Росії.

Росію також включено до окремого списку країн, які наймають або вербують дітей-солдатів.

Блінкен процитував повідомлення про те, що після захоплення частини Донбасу в 2014 році очолювані Росією бойовики використовували дітей для чергування на блокпостах.

Після повномасштабного вторгнення цього року стало відомо, що російські війська також використовують дітей як живий щит.

Загалом до списку країн, які проводять "політику чи практику" торгівлі людьми, примусової праці або тих, чиї сили безпеки чи підтримувані урядом збройні групи вербують або використовують дітей як солдатів, включено 12 країн світу. Окрім Росії, це Афганістан, Бірма, Куба, Іран, Північна Корея та інші.

Нагадаємо, за підрахунками ЗМІ, росіяни вивезли з України до Росії близько 190 тисяч дітей.

У світі стартували масові мітинги з вимогою визнати Росію державою-терористом

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