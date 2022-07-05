В окупованому Маріуполі діти змушені митися в величезній калюжі (фото)

У місті нарешті дали воду, але скористатися нею можна хіба що в калюжі.

У Маріуполі через відсутність водопостачання діти вимушені митися в величезній калюжі.

Фото опублікувала Маріупольська рада.

"Ні, це не центральна Африка. Це самісінький центр Європи саме зараз. Діти миються у величезній калюжі, бо в Маріуполі нарешті дали воду!" - йдеться у повідомленні.

Але "благами" цивілізації від окупантів можна скористатися хіба що так.

Фото: Маріупольська міська рада

Нагадаємо, в окупованому Маріуполі більше немає лікарів. Деякий час працювали російські медичні працівники, однак і ті залишили місто. Окрім відсутності медичної допомоги, у місті не вистачає ліків. Через це люди вмирають та залишаються без кінцівок.

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