На Дніпропетровщині чоловік кинув у поліцейського "коктейль Молотова"

У Кам’янському Дніпропетровської області місцевий мешканець кинув у поліцейського “коктейль Молотова”.

Правоохоронець отримав легкі ушкодження ніг, а чоловіка затримали.

Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції області.

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Як стало відомо, інцидент трапився, коли 33-річний поліцейський повертався додому. У дворі будинку до нього підійшов чоловік і почав лаятися. Правоохоронець зробив зауваження, проте агресивний громадянин взяв “коктейль Молотова” та кинув пляшку в копа.

Після цього поліцейський та працівники сектору реагування патрульної поліції, які прибули за викликом, затримали нападника. Його особу встановили - ним виявився 37-річний неодноразово судимий місцевий мешканець.

“Чоловіка затримали. За погодженням з Кам’янською окружною прокуратурою, йому повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 348 (“Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця”) КК України та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою”, - розповіли в пресслужбі Нацполіції області.

Нагадаємо, що в Україні за місяць на воді загинули практично дві сотні людей.

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