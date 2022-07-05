Вдарили в центр міста: російські окупанти обстріляли Слов'янськ

На Донеччині російські окупанти завдали ударів по Слов'янську.

Вони влучили по центру міста.

Про це повідомив міський голова Слов'янська і голова Слов'янської ОВА Вадим лях.

"Слов‘янськ! Масований обстріл міста. Центр, Північний. Всім залишатися в укриттях. Додаткову інформацію повідомлю пізніше", - написав лях.

Нагадаємо, раніше мер Слов'янська Вадим Лях закликав місцевих жителів виїжджати з міста, поки це можна зробити безпечно. За його інформацією, наступною ціллю ворога будуть Слов'янськ, Краматорськ і Бахмут.

На Донеччині окупанти намагаються наступати в напрямку міста Слов'янськ. Загарбники намагалися штурмувати населений пункт Долина, але отримали по зубах від ЗСУ і відступили.

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