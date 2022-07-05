До України повернули 44 дитини, вивезених окупантами до Росії та на захоплені території

До України повернули 44 дитини, вивезених окупантами до Росії та на захоплені території

У червні за сприяння Міністерства з питань реінтеграції до України було повернуто 44 дитини, яких окупанти незаконно вивезли на тимчасово окуповані території та до Росії.

Більшість із повернутих – діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування.

Про це повідомили в Мінреінтеграції 5 липня.

У відомстві також повідомили, що розробили спеціальний алгоритм – як слід поводитись, якщо стало відомо про незаконне переміщення дитини-сироти на окуповану території або до РФ.

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Водночас Кабмін розробляє зміни до механізму усиновлення дітей під час воєнного стану. Це допоможе маленьким українцям, які втратили батьків, знайти нову родину та відчувати захист і турботу.

Нагадаємо, за даними віцепрем'єрки – міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук, окупанти незаконно вивезли до Росії понад 2000 дітей.

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