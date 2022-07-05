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До України повернули 44 дитини, вивезених окупантами до Росії та на захоплені території

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До України повернули 44 дитини, вивезених окупантами до Росії та на захоплені території

Фото: pixabay.com

У червні за сприяння Міністерства з питань реінтеграції до України було повернуто 44 дитини, яких окупанти незаконно вивезли на тимчасово окуповані території та до Росії.

Більшість із повернутих – діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування.

Про це повідомили в Мінреінтеграції 5 липня.

У відомстві також повідомили, що розробили спеціальний алгоритм – як слід поводитись, якщо стало відомо про незаконне переміщення дитини-сироти на окуповану території або до РФ.

Водночас Кабмін розробляє зміни до механізму усиновлення дітей під час воєнного стану. Це допоможе маленьким українцям, які втратили батьків, знайти нову родину та відчувати захист і турботу.

Нагадаємо, за даними віцепрем'єрки – міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук, окупанти незаконно вивезли до Росії понад 2000 дітей.

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