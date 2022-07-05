Росія ракетами обстріляла Хмельницький район: подробиці

Російські окупанти у вівторок, 5 липня, ракетами обстріляли Хмельницький район.
У цьому регіоні під час останньої повітряної тривоги пролунало кілька вибухів.
Про це повідомив міський голова Хмельницького Олександр Симчишин.
"Будьте обережні. Є прильоти в Хмельницькому районі. Деталі згодом від обласної військової адміністрації", - повідомив Симчишин.
Нагадаємо, у ніч проти вівторка, 5 липня, під час повітряної тривоги, яку було оголошено у всій Україні, сім ворожих ракет атакували територію Дніпропетровської області.
Також російські окупанти у вівторок, 5 липня, випустили три ракети по Одеській та Миколаївській областях.
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