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Росія ракетами обстріляла Хмельницький район: подробиці

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Росія ракетами обстріляла Хмельницький район: подробиці

Фото: ТСН.ua

Російські окупанти у вівторок, 5 липня, ракетами обстріляли Хмельницький район.

У цьому регіоні під час останньої повітряної тривоги пролунало кілька вибухів

Про це повідомив міський голова Хмельницького Олександр Симчишин. 

"Будьте обережні. Є прильоти в Хмельницькому районі. Деталі згодом від обласної військової адміністрації", - повідомив Симчишин. 

Нагадаємо, у ніч проти вівторка, 5 липня, під час повітряної тривоги, яку було оголошено у всій Україні, сім ворожих ракет атакували територію Дніпропетровської області.

Також російські окупанти у вівторок, 5 липня, випустили три ракети по Одеській та Миколаївській областях.

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