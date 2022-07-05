Самостійний виїзд дитини з України: Центр протидії дезінформації спростував фейки

Самостійно виїжджати за межі України дитина може з 16 років, проте необхідно враховувати законодавство тієї країни, куди вона прямує, там можуть бути свої вікові обмеження.

Центр протидії дезінформації спростував фейки щодо самостійного виїзду дитини з України.

Фейк

Моїй доньці 15 років, і вона хоче поїхати автобусом з однокласниками на море у Болгарію. Сказала, що може їхати без мене.

Самостійно виїжджати за межі України дитина може з 16 років, проте необхідно враховувати законодавство тієї країни, куди вона прямує, там можуть бути свої вікові обмеження.

Фейк

Моєму синові вже є 16. Він хоче поїхати з друзями у Варшаву. Проблем не повинно бути.

У Польщі діти віком від 16 до 18 років вважаються як такі, що перебувають без нагляду, і тому не мають права самостійно подорожувати країною – лише із законними представниками.

Фейк

Я та моя жінка не можемо поїхати в Іспанію з нашим 17-річним сином на змагання. Тепер він пропустить важливі змагання.

Батьки дитини можуть дати нотаріально завірене доручення на іншу особу, наприклад, тренера, який буде супроводжувати дитину у подорожі на спортивні змагання в іншу країну.

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ повідомили, що розробили Порядок надання дозволу українцям, які перебувають на військовому обліку у ТЦК та СП, на виїзд за межі місця проживання (місця перебування) від моменту оголошення мобілізації та у воєнний час.

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