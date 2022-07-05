Через загрозу вбивства з Австрії втекла ексочільниця МЗС, яка танцювала з Путіним – WP

Ексочільниця МЗС Австрії Карін Кнайсль залишила країну через загрозу вбивства і відмовляється давати інтерв'ю.
Куди попрямувала колишня міністерка закордонних справ Австрії – невідомо.
Про це пише The Washington Post.
"У повідомленнях, адресованих репортеру The Washington Post, Кнайсль заявила, що не дає інтерв'ю і емігрувала з Австрії через загрозу вбивства", – йдеться у повідомленні видання.
Нагадаємо, Карін Кнайсль увійшла до ради директорів "Роснєфті" у червні 2021 року.
Вона також прославилася танцем з очільником Кремля Володимиром Путіним на власному весіллі 2018 року, коли ще перебувала на посаді очільниці МЗС Австрії.
У травні 2022 року Кнайсль подала заяву про відставку з посади члена ради директорів компанії "Роснєфть".
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