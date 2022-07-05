Путін злякався, що Узбекистан попросить РФ про військову допомогу - Жданов

Російський диктатор Володимир Путін злякався, що Узбекистан, охоплений масовими протестами, звернеться до Росії за військовою допомогою для їхнього придушення.

За словами військового експерта Олега Жданова, російській армії катастрофічно не вистачає особового складу, тому Путін не може віддати жодного солдата для придушення акцій в Узбекистані.

Про це військовий експерт Олег Жданов розповів в ефірі ТСН 5 липня.

Також читайте Погрожує 40 крилатими ракетами: у Чорному морі Росія збільшила корабельне угруповання

"Справа у тому, що є інформація, що Путін був напружений і боявся, що Узбекистан запросить військової допомоги. Чому? Тому що сьогодні він не може віддати жодного солдата. Він хоче вирішувати питання часткової, але відкритої мобілізації. Тому що не вистачає особистого складу, навіть на поповнення втрат. Але Узбекистан не звернувся до РФ за військової допомогою. І на сьогодні є інформація, що там потрохи протести вщухають і якось вони починають потрохи врегульовувати", - зауважив експерт.

Варто зазначити, в Каракалпакстані (Узбекистан) спалахнули масштабні протести. На вулиці вийшли тисячі жителів міста Нукуса. Приводом для акцій протесту стали поправки до Конституції Узбекистану, які унеможливлюють суверенний статус Каракалпакстану та його право на вихід зі складу країни.

Читайте також: