"Обміни ударами": експерт описав ситуацію на південному фронті України

На сьогодні на півдні України російські війська безуспішно намагаються відбити Монастирське під Кривим Рогом.

Водночас на півдні російські окупанти і українські військові обмінюються артилерійськими та авіаударами.

Про це військовий експерт Олег Жданов розповів в ефірі ТСН 5 липня.

"На півдні максимальна увага – це Монастирське під Кривим Рогом. Там ідуть спроби російської армії відбити його, але безуспішні", – сказав він.

"На півдні України фактично штурмових дій за минулу добу не було, але були обміни артилерійськими і авіаційними ударами з обох сторін. І ми завдавали, і вони завдавали. Також продовжуються обстріли міста Миколаєва, на жаль", – поінформував експерт.

Нагадаємо, вранці 5 липня російські загарбники завдали ракетних ударів по Миколаєву. Внаслідок обстрілів пошкоджені сім багатоповерхівок, жертв немає.

Миколаївщина прокинулася від гучних вибухів ракетами: "прильоти" одразу в кількох містах

Читайте також: