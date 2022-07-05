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"Обміни ударами": експерт описав ситуацію на південному фронті України

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"Обміни ударами": експерт описав ситуацію на південному фронті України

45 окрема артилерійська бригада ЗСУ

На сьогодні на півдні України російські війська безуспішно намагаються відбити Монастирське під Кривим Рогом.

Водночас на півдні російські окупанти і українські військові обмінюються артилерійськими та авіаударами.

Про це військовий експерт Олег Жданов розповів в ефірі ТСН 5 липня.

"На півдні максимальна увага – це Монастирське під Кривим Рогом. Там ідуть спроби російської армії відбити його, але безуспішні", – сказав він.

"На півдні України фактично штурмових дій за минулу добу не було, але були обміни артилерійськими і авіаційними ударами з обох сторін. І ми завдавали, і вони завдавали. Також продовжуються обстріли міста Миколаєва, на жаль", – поінформував експерт.

Нагадаємо, вранці 5 липня російські загарбники завдали ракетних ударів по Миколаєву. Внаслідок обстрілів пошкоджені сім багатоповерхівок, жертв немає.

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