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Церковний календар на 6 липня - кому моляться віряни

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Церковний календар на 6 липня - кому моляться віряни

6 липня - день пам'яті мучениці Агрипини / Фото: commons.wikimedia.org

Якому святому молитися 6 липня та кого шанує церква, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Яке свято 6 липня в церковному календарі

6 липня вшановують пам’ять мучениці Агрипини. Що нам відомо про цей день?

Церковний календар на 6 липня — день пам’яті мучениці Агрипини

У середу, 6 липня 2022 року, церква вшановує пам’ять мучениці Агрипини.

Свята Агрипина вирішила не виходити заміж, а жити заради Ісуса Христа. Коли в III столітті на престолі сидів імператор Валеріан, жінку схопили і привели на суд. ЇЇ звинуватили в тому, що вона сповідувала Христа як Спасителя і Істинного Бога. Агрипина витримала чимало мук, але в кінці-кінців віддала Богові душу. Сподвижниці мучениці (Павла, Васса і Агафоника) таємно вивезли її тіло та поховали в Сицилії. Біля її труни відбулося тоді чимало чудесних зцілень. А приблизно в XI столітті мощі святої перенесли до Константинополя.

Церковний календар на 6 липня: відео

Народні прикмети

  • В мехах поля стоїть дощова вода - чекайте швидкого прояснення від дощу.
  • Павук виліз зі свого гнізда і почав ткати павутину, чекайте на гарну погоду.
  • 6 липня комашня ховається в листі дерева - буде дощ.

Що не можна робити 6 липня

  • Не варто залишатися на самоті.
  • Не сваріться і не лайтеся.
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