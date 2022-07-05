Церковний календар на 6 липня - кому моляться віряни

Якому святому молитися 6 липня та кого шанує церква, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Яке свято 6 липня в церковному календарі

6 липня вшановують пам’ять мучениці Агрипини. Що нам відомо про цей день?

Церковний календар на 6 липня — день пам’яті мучениці Агрипини

У середу, 6 липня 2022 року, церква вшановує пам’ять мучениці Агрипини.

Свята Агрипина вирішила не виходити заміж, а жити заради Ісуса Христа. Коли в III столітті на престолі сидів імператор Валеріан, жінку схопили і привели на суд. ЇЇ звинуватили в тому, що вона сповідувала Христа як Спасителя і Істинного Бога. Агрипина витримала чимало мук, але в кінці-кінців віддала Богові душу. Сподвижниці мучениці (Павла, Васса і Агафоника) таємно вивезли її тіло та поховали в Сицилії. Біля її труни відбулося тоді чимало чудесних зцілень. А приблизно в XI столітті мощі святої перенесли до Константинополя.

Церковний календар на 6 липня: відео

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