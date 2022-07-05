Мінна та ракетна загрози: на Одещині заборонили відвідувати пляжі

Одеська обласна військова адміністрація та міськрада Одеси ухвалили рішення не відкривати пляжі в області під час літнього сезону.

На Одещині зберігається мінна небезпека та ймовірність ворожого ракетного удару по скупченнях людей, тому пляжі у області для відвідувачів не будуть відкриті.

Про це заявив очільник Одеської ОВА Максим Марченко у Telegram-каналі.

"Через недотримання заходів безпеки та ігнорування вимог адміністрації люди (цьогоріч – ред.) гинуть від ворожих мін, як викидає на узбережжя. Головне наше завдання – збереження життя і здоров’я жителів області. Тому з Одеською міською радою прийняли рішення не відкривати пляжів", - зазначив він.

Марченко закликав з розумінням поставитись до цієї вимоги.

"Великі скупчення людей у будь-якому місці є потенційно небезпечними. Тому й запроваджені заходи безпеки у торгівельних центрах, комендантська година, інші обмеження. Це також стосується відвідування пляжів та купання в морі", - сказав він.

Марченко також нагадав, що ворог сьогодні опівдні намагався завдати ракетного удару по портовій інфраструктурі. Але ракети були збиті силами ППО.

Нагадаємо, що Росія збільшила в акваторії Чорного моря угрупування кораблів-ракетоносіїв.