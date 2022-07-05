Напад Білорусі на Україну: у Міноборони оцінили загрозу вторгнення

Наразі ніхто не може зі 100-відсотковою впевненістю сказати, чи дійсно відбудеться вторгнення білоруських військ.

Проте військові навчання та спрямовані проти України інформаційні операції можуть бути ознаками готовності до можливого вторгнення.

Про це розповіла заступника міністра оборони України Ганни Маляр в інтерв'ю "24 каналу".

"Вони (окупанти. – Ред.) самі не впевнені, що робитимуть завтра чи післязавтра, оскільки орієнтуються за ситуацією, і обирають з цих сценаріїв найбільш ефективний саме в цей момент. Так само і ми розглядаємо всі можливі сценарії", зокрема, і загрозу з боку Білорусі", – каже заступниця міністра.

За її словами, наразі в інформаційному полі Білорусі нагнітають негативне ставлення до України.

"Це може бути маркером того, що вони знаходяться в стані готовності, як одного зі сценаріїв. Але ми не можемо прогнозувати на 100 відсотків. Це некоректно. Однак те, що їх навчання - це зазвичай прикриття для готовності - такі ознаки є", – зазначає Маляр.

Заступниця міністра також не виключає, що РФ може нагнітати ситуацію щодо вторгнення з Білорусі, аби залякати українців.

Маляр уточнила, що Міноборони працює з інформацією про ймовірність вторгнення від Головного управління розвідки, проте ці дані - не для преси. Вона запевнила, що українців обов'язково попередять, коли це буде необхідно.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що Україна готується до нападу, та звернувся до білорусів.

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