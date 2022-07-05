В Україні від початку широкомасштабної війни жертвами російських окупантів стали майже тисячу дітей

В Україні від початку широкомасштабної війни жертвами російських окупантів стали майже тисячу дітей

Від початку війни російські окупанти вбили в Україні 345 дітей, понад 640 поранено.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Понад 989 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 5 липня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 345. Не зазнали змін і дані щодо поранених - 644. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 345, Харківській - 185, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Миколаївській - 53, Херсонській - 52, Запорізькій - 31", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ці цифри неостаточні, оскільки триває робота з їхнього встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

В Офісі генпрокурора також додали, що через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2107 закладів освіти, з них 215 зруйновано повністю.

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Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 132-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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