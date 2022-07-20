Данілов пояснив, чому 90% інформації з фронту є засекреченою

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що кожного ранку керівництво держави отримує звіт щодо стану справ на фронті та у військах. Проте ця інформація на 90% є закритою для суспільства.

Данілов наголосив, що оприлюднення такої інформації може дуже нашкодити українським захисникам.

Про це секретар РНБО розповів в інтерв'ю "Українському радіо".

"Кожного ранку всі члени ставки і Ради нацбезпеки і оборони о 6:30 отримують звіт про стан справ у наших військах. Ми маємо розуміння, що 90% цього звіту не може бути відкрите для всього суспільства. Але не тому, що в нас немає бажання відкривати, а тому, що це може зашкодити перш за все нашим військовим", - наголосив Данілов.

За його словами, інформація, яка надходить з фронту, є вкрай чутливою.

"За кожною інформацією, якщо вона подається некоректно, невчасно і з похибкою, ми можемо мати втрати наших хлопців і дівчат. Я хочу, щоб всі зрозуміли, що це дуже серйозне питання. І вважати, що ми маємо в режимі онлайн передавати всю інформацію з фронту — це вийде за рамки певних процесів", - сказав Данілов.

Крім того, секретар РНБО наголосив, що сьогодні одним з основних завдань для окупантів є знищення української техніки та зброї.

"Коли наші війська сьогодні атакують з тієї зброї, яку останнім часом ми почали отримувати від наших партнерів, майте на увазі, що за цією зброєю рашисти відкрили полювання", - наголосив Данілов.

Він нагадав, що нещодавно міністр оборони Росії Шойгу навіть звернувся до російських військових з наказом відстежувати техніку, яка останнім часом з'явилася в українського війська.

"Вони на сьогоднішній день шукають скрізь, де тільки можу знайти, ті чи інші засоби ураження, які завдають їм, м’яко кажучи, клопіт. Вони знищують їх вщент. І саме військові можуть вирішувати, де, коли і яку інформацію вони можуть розповсюджувати. Я категорично проти стрімів та інших речей, що стосується війни. В записі можна дещо дивитися, коли пройде час, коли ця техніка відійде на відповідну відстань від міста, де вони відпрацювали", - підкреслив Данілов.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов також заявив, що незабаром українці можуть почути "гучні новини". Він натякнув, що може йтися про людей, які неочікувано зникли з екранів телебачення та соцмереж після 24 лютого.

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