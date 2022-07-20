Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

ЗСУ терміново звернулися до військових Білорусі (відео)

Дата публікації
Перегляди
12к
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
ЗСУ терміново звернулися до військових Білорусі (відео)

Міністерство оборони Республіки Білорусь (https://t.me/modmilby/12588)

Збройні сили України звернулися до армійців Білорусі.

Білоруську армію закликають не вступати у війну, яку розпочав диктатор Путін, на боці російських окупантів.

Про це повідомляє управління стратегічних комунікацій ЗСУ 20 липня.

Військових Білорусі просять, зокрема, не виконувати злочинні накази командування і зробити правильний вибір.

"Залишайтеся вдома. Не виконуйте злочинні накази. Не робіть наші народи ворогами. Ваше майбутнє і майбутнє ваших дітей залежить тільки від вас самих", – йдеться у відеозверненні.  

Тим часом Білорусь ще на тиждень продовжила військові навчання поблизу кордонів України.

Нагадаємо, військовий експерт розповів, чи дотиснув Путін Лукашенка.

Як повідомлялося, на аеродром у Білорусі прилітав найбільший у світі турбогвинтовий транспортний літак, після чого там зникло світло.

Читайте також:

Наступна публікація