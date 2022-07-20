ЗСУ терміново звернулися до військових Білорусі (відео)

Збройні сили України звернулися до армійців Білорусі.
Білоруську армію закликають не вступати у війну, яку розпочав диктатор Путін, на боці російських окупантів.
Про це повідомляє управління стратегічних комунікацій ЗСУ 20 липня.
Військових Білорусі просять, зокрема, не виконувати злочинні накази командування і зробити правильний вибір.
"Залишайтеся вдома. Не виконуйте злочинні накази. Не робіть наші народи ворогами. Ваше майбутнє і майбутнє ваших дітей залежить тільки від вас самих", – йдеться у відеозверненні.
Тим часом Білорусь ще на тиждень продовжила військові навчання поблизу кордонів України.
Нагадаємо, військовий експерт розповів, чи дотиснув Путін Лукашенка.
Як повідомлялося, на аеродром у Білорусі прилітав найбільший у світі турбогвинтовий транспортний літак, після чого там зникло світло.
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