ЗСУ терміново звернулися до військових Білорусі (відео)

Білоруську армію закликають не вступати у війну, яку розпочав диктатор Путін, на боці російських окупантів.

Про це повідомляє управління стратегічних комунікацій ЗСУ 20 липня.

Військових Білорусі просять, зокрема, не виконувати злочинні накази командування і зробити правильний вибір.

"Залишайтеся вдома. Не виконуйте злочинні накази. Не робіть наші народи ворогами. Ваше майбутнє і майбутнє ваших дітей залежить тільки від вас самих", – йдеться у відеозверненні.

Тим часом Білорусь ще на тиждень продовжила військові навчання поблизу кордонів України.

Нагадаємо, військовий експерт розповів, чи дотиснув Путін Лукашенка.

Як повідомлялося, на аеродром у Білорусі прилітав найбільший у світі турбогвинтовий транспортний літак, після чого там зникло світло.

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