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Чи нападе Білорусь на Україну: Резніков відповів

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Чи нападе Білорусь на Україну: Резніков відповів

Фото: УНІАН

Міністр оборони оцінив, наскільки ймовірним він вважає сухопутний наступ на Україну з території Білорусі.

Ризик того, що сухопутні війська підуть у наступ з території Білорусі на Україну, існує. Утім, є сподівання, що саме зараз цього не станеться.

Таку думку висловив очільник Міноборони України Олексій Резніков в інтерв'ю BBC.

"Я вже робив прогноз про те, що я не вірив, що може бути бомбардування росіянами, і, на жаль, я помилився. Тому все можливо, ризик такий є. Але я маю надію, що у цей відрізок часу - ні, такого ризику немає", - сказав Резніков.

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