Україна долучилася до програми Євросоюзу EU4Health

Єврокомісарка з питань охорони здоров’я Стелла Кіріакідес та міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко підписали угоду про приєднання України до програми EU4Health.

Європейський Союз надає доступ Україні до фінансування в рамках програми EU4Health.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

"Загальний бюджет програми на 2021-2027 роки становить 5,3 мільярда євро. Отримувати фінансування на проєкти покращення охорони здоров’я зможуть органи державної влади, неурядові організації, малий і середній бізнес на рівних умовах, як і їхні колеги з країн-членів ЄС, Норвегії та Ісландії", - йдеться у повідомленні.

У МОЗ зазначили, що участь України у програмі дозволить краще підготувати систему охорони здоров’я України до європейських стандартів та полегшить секторальну інтеграцію України з Європейським Союзом.

Нагадаємо, Єврокомісія запропонувала новий пакет санкцій проти Росії, який містить ембарго на експорт золота, а також посилення контролю ЄС щодо експорту товарів подвійного використання та передових технологій.