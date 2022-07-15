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Білорусь ще на тиждень продовжила військові навчання поблизу кордонів України

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Білорусь ще на тиждень продовжила військові навчання поблизу кордонів України

Фото: Міноборони Білорусі

Білорусь знову продовжила ще на тиждень військові навчання біля кордону з Україною. Як свідчить графік проведення навчань на білоруських полігонах, навчання триватимуть щонайменше до 23 липня.

Водночас зазначається, що на деяких поліганах Білорусі для військових зроблять вихідний 16-17 липня.

Про це повідомляє моніторингова група "Білоруський Гаюн" в Telegram.

Військові навчання проходитимуть на білоруських полігонах:

  • Борисовський (227) до 23 липня;
  • Стрільбище №1 під Мінськом (Уруччя) до 23 липня;
  • Гозький (під Гродно) до 22 липня;
  • Брестський до 23 липня;
  • Репище (Осиповичі) до 22 липня;
  • Мар'їна Гірка до 23 липня;
  • Лосвідо (під Вітебськом) до 23 липня;
  • Німан (під Березівкою) до 22 липня;
  • Обуз-Лісовий (під Барановичами) 22 липня;
  • Чепелеве (під Слонімом) до 22 липня;
  • Доманово (під Івацевичами) до 22 липня;
  • Стрільбище під старими Дорогами до 22 липня;
  • Заслонове (під Лепелем) до 23 липня.

"Чергове продовження навчань на тиждень з 29 квітня. Загальна кількість продовжень склала 12 тижнів. Попри підвищення тривалості навчань на полігонах, Білоруська армія як і раніше не готова до наступальних операцій", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков заявив, що ризик того, що сухопутні війська Білорусі підуть у наступ на Україну, існує. Утім, є сподівання, що саме зараз цього не станеться.

Варто зазначити, Білорусь знову переміщує військову техніку із зенітно-ракетним комплексом "С-300".  Зокрема 14 липня помітили рух військової техніки, яка рухалася у напрямку Бреста. Це були два тягачі МАЗ Збройних Сил Білорусі, які перевозили по чотири одиниці ракет для ЗРК "С-300".

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