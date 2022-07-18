Білоруська армія вступить у війну проти України - боєць полку Калиновського

Бійці полку, який на 99% складається з білорусів, наразі віддано й ефективно захищають Україну на різних ділянках фронту.

Боєць полку імені Кастуся Калиновського розповів, що наступ білоруської армії на Україну відбудеться незалежно від того, буде живий самопроголошений президент Республіки Олександр Лукашенко, чи ні.

За словами заступника командира полку Вадима Кабанчука (позивний “Ігор”), наказ може віддати перший заступник міністра оборони Республіки Білорусь.

"Це станеться за місяць-два. Відбудеться незалежно від того, чи буде Лука (Олександр Лукашенко - ред.) живий чи ні. Вони його доламають - чи він віддасть наказ про наступ, або за нього віддасть наказ генерал Вольфович (начальник Генерального штабу, перший заступник міністра оборони Білорусі - ред.)", - зазначив Кабанчук.

За його словами, очільник Кремля Путін змусив Лукашенка ухвалити поправку, де зазначено, що у разі раптового зникнення глави держави виконувачем обов'язків буде призначено саме "відкритого ватника" генерала Вольфовича.

Тим часом у Білорусі стався дефолт за зовнішніми зобов'язаннями.

Як повідомлялося, протягом тижня до Білорусі прилетіли 15 військово-транспортних літаків ВКС РФ.

Нагадаємо, у Білорусі знову помітили активність військової авіації з РФ (мапа).

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