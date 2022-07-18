Церковний календар на 19 липня - кому моляться віряни

Яке свято 19 липня в церковному календарі

19 липня вшановують пам’ять преподобного Сісоя Великого. Що нам відомо про цей день?

Церковний календар на 19 липня — день пам’яті преподобного Сісоя Великого

У вівторок, 19 липня 2022 року, церква вшановує пам’ять преподобного Сісоя Великого.

Сісой Великий був монахом-самітником, християнським святим та послідовником Антонія Великого. За своїм походженням був коптом, однак проживав в тій самій Єгипетській пустелі та тій самій печері, де до нього жив Антоній. За переказами, Сісой навчав людей надіятися на Бога та вірити в його силу. За свою віру він отримав від Господа в дар чудотворіння. Наприклад, легенди розповідають, що одного разу він зміг воскретити хлопчика, який йшов до нього разом зі своїм батьком та помер дорогою.

Помер Сісой Великий 429 року в оточенні учнів, які приходити навчатися у нього віри та мудрості.

Церковний календар на 19 липня: відео

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