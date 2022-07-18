Церковний календар на 19 липня - кому моляться віряни

Яке церковне свято 19 липня - читайте в матеріалі ТСН.ua.
Яке свято 19 липня в церковному календарі
19 липня вшановують пам’ять преподобного Сісоя Великого. Що нам відомо про цей день?
Церковний календар на 19 липня — день пам’яті преподобного Сісоя Великого
У вівторок, 19 липня 2022 року, церква вшановує пам’ять преподобного Сісоя Великого.
Сісой Великий був монахом-самітником, християнським святим та послідовником Антонія Великого. За своїм походженням був коптом, однак проживав в тій самій Єгипетській пустелі та тій самій печері, де до нього жив Антоній. За переказами, Сісой навчав людей надіятися на Бога та вірити в його силу. За свою віру він отримав від Господа в дар чудотворіння. Наприклад, легенди розповідають, що одного разу він зміг воскретити хлопчика, який йшов до нього разом зі своїм батьком та помер дорогою.
Помер Сісой Великий 429 року в оточенні учнів, які приходити навчатися у нього віри та мудрості.
Церковний календар на 19 липня: відео
Народні прикмети
- Добре видно на небі місяць - чекайте на гарний врожай.
- 19 липня листя вже пожовкло - буде рання осінь та зима.
Що не можна робити 19 липня
- Не варто поспішати, інакше будь-яка справа завершиться провалом.
- Не ображайте тварин.