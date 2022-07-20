Дмитро Гордон показав свій кліп, у якому зіграла Руслана Писанка

Дмитро Гордон пригадав період у своїй кар'єрі, коли займався співочою творчістю.

Саме тоді журналіст записав дуетну композицію разом зі співаком Валерієм Леонтьєвим під назвою "А ми удвох".2004 року був знятий й кліп на пісню, який вийшов з гумором. Головною героїнею відео виступила Руслана Писанка.

"Пам'яті Руслани Писанки, яка померла сьогодні. Наш кліп із Валерієм Леонтьєвим та з нею 2004 року", - підписав відео Гордон.

Нагадаємо, що відома українська акторка та ведуча Руслана Писанка пішла з життя у віці 56 років. зірка померла 19 липня у Німеччині, куди виїхала з початком повномасштабного вторгнення Росії до України. У Німеччині лікарі діагностували у Руслани Писанки важку хворобу.

Зазначимо, що з початком війни Росії проти України співак Валерій Леонтьєв залишив Росію. Артист полетів до США, де має нерухомість. Друг виконавця зазначив, що він полетів, бо "йому довелося спішно виїхати з країни". Від 20 лютого у Instagram Леонтьєв тривалий час нічого не постив. А 16 березня у зв'язку з днем народження розмістив пост з посиланням на свою сторінку у Telegram, де взагалі нічого не постить. У Instagram 16 березня артист написав: "Разом назавжди! Пройшли через радощі - пройдемо і через смуток".

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