Померла Руслана Писанка

Руслана Писанка померла у Німеччині, де у неї діагностували важку хворобу.

Не стало відомої телеведучої Руслани Писанки. Вона померла сьогодні, 19 липян, вночі.

Про це ТСН.ua стало відомо з власних джерел.

Як повідомляє "Сніданок" на 1+1, після великої перерви Руся повернулась на телебачення у "Твій день" рік тому.

"Але велика війна змусила поїхати її до Німеччини. Там лікарі у Руслани Писанки діагностували важку хворобу. Руся практично нікому не казала про свою війну. Стежила за усіма подіями, допомагала, сміялась в трубку, будувала плани на майбутнє. Але хвороба сьогодні вночі нашу Русю забрала", - йдеться у повідомленні.

Руслана Ігорівна Писанка (Писанко) — українська актриса та телеведуча.

Справжнє прізвище Писанко, під нею актриса вказано в титрах фільму «Кілька любовних історій».

Народилася 17 листопада 1965 року у Києві в сім'ї кінооператора Ігоря Миколайовича Писанка, Лауреата премії Шевченка у 1973 році за документальний фільм «Радянська Україна».

1995 року закінчила режисерський факультет Київського державного інституту культури за спеціальністю «режисер телебачення».

Брала участь у телепроекті — «Жіночий клуб». Вела прогноз погоди разом із Олексієм Дівєєвим-Церковним.

2006 року брала участь в українському телепроєкті «Танці зі зірками».

2007 року стала актрисою Російського незалежного театру.

У 2008 році разом із Володимиром Зеленським вела реаліті-шоу «Службовий романс» на телеканалі «Інтер».

У 2010 році брала участь у телепроекті «Зірка+Зірка» на «1+1» співала у дуеті з українським оперним та естрадним співаком Володимиром Гришком.

У 2017 році бере участь у 7 сезоні «Зважені та щасливі» на «СТБ» як сімейна пара з чоловіком Ігорем Ісаковим.

Наразі веде програму «Погода від Руслани Писанки» на радіостанції «Ретро FM Україна» та шоу на 1+1 «Твій День».

Знімалася у кіно в Росії, на Україні, а також у Польщі та Нідерландах.

З 2012 року одружена з бізнесменом Ігорем Ісаковим.

Лауреат Державної премії України ім. Довженка за акторську роботу у фільмі «Москаль-чарівник»

Орден Святого Володимира.