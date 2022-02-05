Руслана Писанка знепритомніла під час виступу на сцені

Руслана Писанка знепритомніла під час виступу на сцені

Зірка грала у спектаклі "Поїзд "Одеса-мама".

З ведучою шоу "Твій день" на каналі 1+1 Русланою Писанкою трапився неприємний інцидент.

Зірка четвертого лютого знепритомніла просто на сцені, коли грала у спектаклі "Поїзд "Одеса-мама". Про це повідомило видання "Amazing Ukraine" та опублікувало відповідний ролик.

На відео видно, як Руслана танцює, аж раптом падає. До неї одразу підбігли інші актори. Писанці викликали швидку, також артисти шукали лікаря серед глядачів у залі.

Руслана Писанка знепритомніла просто на сцені / скріншот з відео

Руслана Писанка знепритомніла просто на сцені / скріншот з відео

Руслана Писанка знепритомніла просто на сцені / скріншот з відео

"Як інформує кореспондент, актори театру одразу викликали швидку та запитали в глядачів, чи є лікар в залі", - пише видання.

Що саме сталося з ведучою, наразі невідомо.

Зазначимо, Руслана Писанка грала у спектаклі "Поїзд "Одеса-мама", який відбувся у Будинку офіцерів Збройних Сил України в Києві.

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