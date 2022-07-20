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Португальські журналісти потрапили під обстріл окупантів на Миколаївщині

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Португальські журналісти потрапили під обстріл окупантів на Миколаївщині

Фото: Національна спілка журналістів України

Під російський обстріл потрапила знімальна група португальського суспільного мовника.

У Миколаївській області російські загарбники обстріляли знімальну групу португальського суспільного мовника RTP.  

Про це повідомили у Національній спілці журналістів України. 

Знімальна група на чолі із досвідченим португальським воєнкором Антоніо Матеусом потрапила під обстріл у селі Лимани.

"Тікали і знімали", - розповів Андрій Коваленко з Академії української преси, який працює зараз із командою RTP.

Фото: Національна спілка журналістів України / ©
Фото: Національна спілка журналістів України
Фото: Національна спілка журналістів України / ©
Фото: Національна спілка журналістів України

Нагадаємо, комісія з журналістської етики засудила запис скандального відео з матір'ю загиблої дівчинки Лізи у Вінниці.

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