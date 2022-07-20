Португальські журналісти потрапили під обстріл окупантів на Миколаївщині

Під російський обстріл потрапила знімальна група португальського суспільного мовника.
У Миколаївській області російські загарбники обстріляли знімальну групу португальського суспільного мовника RTP.
Про це повідомили у Національній спілці журналістів України.
Знімальна група на чолі із досвідченим португальським воєнкором Антоніо Матеусом потрапила під обстріл у селі Лимани.
"Тікали і знімали", - розповів Андрій Коваленко з Академії української преси, який працює зараз із командою RTP.
Нагадаємо, комісія з журналістської етики засудила запис скандального відео з матір'ю загиблої дівчинки Лізи у Вінниці.
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