У боях з окупантами загинув народний герой України Андрій Верхогляд

У боях за Україну з російськими окупантами загинув військовий ЗСУ Андрій Верхогляд.

Захисник Андрій Верхогляд входив до 72-ї окремої механізованої бригади ім. Чорних Запорожців і мав звання старшого лейтенанта.

Про це повідомив журналіст Володимир Рунець у Facebook.

"Усвідомити, що ти тепер у кращому, більш справедливому світі, мені не дає чи то мій власний егоїзм, чи то розум так захищається від страшної правди. Я не знаю. Я згадую ту нашу першу зустріч в Авдіївці, згадую, скільки всього ми пережили – наче за плечима не роки, а століття міцної, справжньої дружби", - йдеться в його повідомленні.

Рунець зауважив, що воїн щодня наближав Україну до перемоги і беріг людей.

"Ти – майбутнє, яке немита наволоч у нас намагається забрати", - написав він.

Верхогляда було нагороджено орденом "Народний герой України".

Нагадаємо, у боях під Ізюмом загинув відомий активіст Ратушний.

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