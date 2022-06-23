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До України нищити окупантів прибули американські системи HIMARS

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До України нищити окупантів прибули американські системи HIMARS

Фото: Олексій Резніков / Facebook

До України вибивати з нашої території окупантів прибули артилерійські системи підвищеної мобільності HIMARS.

Для російських військових злочинців літо буде спекотним.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав міністр оборони України Олексій Резніков.

“HIMARS прибув в Україну. Дякую моєму колезі та другу міністру оборони США Ллойду Остіну за ці потужні інструменти. Літо буде спекотним для російських окупантів. І останнє для деяких з них”, - наголосив Олексій Резніков.

Нагадаємо, що у Львові готуються судити Медведчука в закритому режимі.

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