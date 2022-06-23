В Одеській області зниклу 16-річну дівчину знайшли повішеною

16-річну дівчину, яку від 22 червня в Одеському районі шукали правоохоронці, виявили у місцевій лісосмузі повішеною.

Слідів насильницької смерті поліція не виявила, причини смерті встановлюються.

Про це повідомили в Одеському районному управлінні поліції №2.

Відомо, що дівчину після смерті батьків виховували дідусь з бабусею. Зі слів опікунів, останнім часом між ними та онучкою виникали конфлікти через її дружбу з дорослим чоловіком. Зі слів останнього, вчора після зустрічі з ним дівчина сказала, що йде додому і зникла.

Призначено експертизи, допитуються свідки, проводяться інші слідчі дії для встановлення обставин та причин трагедії. Попередньо слідчі кваліфікували подію за статтею "Самогубство".

Нагадаємо, у житловому комплексі "Артвіль", що розташований поблизу промринку “Сьомий кілометр”, сталася смертельна подія. Дівчина випала з вікна квартири.

А напередодні в Одесі перед школою № 63 виявили тіло невідомого чоловіка у зашморгу.

У Дніпропетровській області стався вибух – підозрюють, що загиблий хотів вчинити самогубство

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