Під Одесою дівчина випала з вікна квартири: трагічне відео

Дівчина померла на місці.
У житловому коплексі "Артвіль", що розташований поблизу промринку “Сьомий кілометр”, сталася смертельна подія. Дівчина випала з вікна квартири.
Як повідомили місцеві Telegram-канали, потерпілу побачили місцеві жителі і викликали швидку допомогу, проте вона загинула на місці.
Очевидці кажуть, дівчина орендувала квартиру в цьому будинку.
З яких причин, дівчина випала з вікна, не повідомляється, проте не виключено, що вона скоїла суїцид. Всі обставини і причини трагедії повинні з'ясувати правоохоронці.
Нагадаємо, у Львові на вул. Ярославенка, 47 впав з висоти 4-го поверху на дах одноповерхового магазину 20-річний хлопець.
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