Під Одесою дівчина випала з вікна квартири: трагічне відео

Під Одесою дівчина випала з вікна квартири: трагічне відео

Дівчина померла на місці.

У житловому коплексі "Артвіль", що розташований поблизу промринку “Сьомий кілометр”, сталася смертельна подія. Дівчина випала з вікна квартири.

Як повідомили місцеві Telegram-канали, потерпілу побачили місцеві жителі і викликали швидку допомогу, проте вона загинула на місці.

Очевидці кажуть, дівчина орендувала квартиру в цьому будинку.

З яких причин, дівчина випала з вікна, не повідомляється, проте не виключено, що вона скоїла суїцид. Всі обставини і причини трагедії повинні з'ясувати правоохоронці.

Нагадаємо, у Львові на вул. Ярославенка, 47 впав з висоти 4-го поверху на дах одноповерхового магазину 20-річний хлопець.

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