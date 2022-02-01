Под Одессой девушка выпала из окна квартиры: трагическое видео

Под Одессой девушка выпала из окна квартиры: трагическое видео

Девушка скончалась на месте.

В жилом комплексе "Артвиль", расположенном вблизи промрынка "Седьмой километр", произошло смертельное событие. Девушка выпала из окна квартиры.

Как сообщили местные Telegram-каналы, пострадавшую увидели местные жители и вызвали скорую помощь, однако она погибла на месте.

Очевидцы говорят, девушка арендовала квартиру в этом доме.

По каким причинам девушка выпала из окна, не сообщается, однако не исключено, что она совершила суицид. Все обстоятельства и причины трагедии должны выяснить правоохранители.

Напомним, во Львове по ул. Ярославенко, 47 упал с высоты 4 этажа на крышу одноэтажного магазина 20-летний парень.

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