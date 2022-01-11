В Черновцах с 1 февраля вырастет цена проезда в маршрутках: сколько будет стоить

В Черновцах с 1 февраля вырастет цена проезда в маршрутках: сколько будет стоить

Тариф на проезд в электротранспорте пока менять не планируют.

В Черновцах с 1 февраля стоимость проезда в маршрутках повысится с 7 до 9 грн.

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Соответствующее решение со второй попытки 11 января принял исполнительный комитет горсовета, сообщает "УНИАН".

В то же время исполком отклонил предложение по установлению льготного тарифа (бесплатно) на проезд в маршрутках для участников боевых действий, школьников и учащихся ПТУ. Во время повторного рассмотрения решения о повышении тарифа члены исполкома согласились изучить вопрос установления тарифа для учащихся ПТУ и школ в размере 4 грн или бесплатно и бесплатной перевозки участников боевых действий без компенсаций перевозчикам.

Стоит отметить, что в последний раз в Черновцах стоимость проезда в маршрутках повышали весной 2020 года. Тогда исполком установил временный тариф на проезд в маршрутках в размере 7 грн за поездку, обосновав это карантинными ограничениями из-за пандемии коронавируса. До этого времени стоимость проезда в маршрутках города составляла 5 грн.