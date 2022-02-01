Стартовала продажа билетов на Нацотбор на "Евровидение-2022"

Финал состоится уже на следующей неделе.

В субботу, 12 февраля, в Центре культуры и искусства НАУ состоится финал Национального отбора на международный песенный конкурс "Евровидение-2022".

Мероприятие пройдет со зрителями в зале. 1 февраля стартовала продажа билетов. Каждый желающий может стать свидетелем важного события – оглашение победителя-представителя страны на международной арене. Билеты стоят от 400 до 1000 гривен. Их можно приобрести по программе "e-поддержка". Интересно, что менее чем через час продано более половины мест.

Менее чем через час продано более половины мест / concert.ua

Напомним, в Национальном отборе за право выступать на "Евровидении-2022" будут соревноваться 8 артистов и коллективов: Alina Pash, Barleben, Cloudless, Kalush Orchestra, Mishael Soul, Our Atlantic, Roxolana и Wellboy.

Заметим, сначала вместо Barleben был финалистом певец LAUD. Впрочем, Владислава Каращука (имя LAUD – Ред.) дисквалифицировали. А все потому, что его конкурсная композиция была обнародована еще в 2018 году – это нарушает правила Нацотбора.

Ведущими финала стали Маша Ефросинина и Тимур Мирошниченко. Прямой эфир будет транслировать телеканал UA:ПЕРВЫЙ. Начало в 19:00. Сайт ТСН.ua будет вести текстовую онлайн-трансляцию мероприятия и первым сообщит о победителе.

instagram.com/suspilne.eurovision

Напомним, конкурс "Евровидение-2022" состоится в итальянском городе Турин, ведь в прошлом году победила группа Måneskin. Полуфиналы состоятся 10 и 12 мая, а финал – 14 мая. Место проведения – арена PalaOlimpico. В конкурсе примет участие 41 страна.

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