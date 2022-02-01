Стартував продаж квитків на Нацвідбір на "Євробачення-2022"

Стартував продаж квитків на Нацвідбір на "Євробачення-2022"

Фінал відбудеться вже наступного тижня.

У суботу, 12 лютого, у Центрі культури та мистецтва НАУ відбудеться фінал Національного відбору на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2022".

Захід відбудеться із глядачами у залі. 1 лютого стартував продаж квитків. Кожен охочий може стати свідком важливої події – оголошення переможця-представника країни на міжнародній арені. Квитки коштують від 400 до 1000 гривень. Їх також можна придбати за програмою "e-підтримка". Цікаво, що менш ніж за годину продано понад половину місць.

Менш ніж за годину продано більше половини місць / concert.ua

Нагадаємо, у Національному відборі за право виступати на "Євробаченні-2022" змагатимуться 8 артистів та колективів: Alina Pash, Barleben, Cloudless, Kalush Orchestra, Miсhael Soul, Our Atlantic, Roxolana, та Wellboy.

Зауважимо, спершу замість Barleben був фіналістом співак LAUD. Втім, Владислава Каращука (ім'я LAUD – Ред.) дискваліфікували. А все тому, що його конкурсна композиція була оприлюднена ще 2018 року – це порушує правила Нацвідбору.

Ведучими фіналу стали Маша Єфросиніна та Тімур Мірошниченко. Прямий ефір транслюватиме телеканал UA:ПЕРШИЙ. Початок о 19:00. Cайт ТСН.ua вестиме текстову онлайн-трансляцію заходу та першим повідомить про переможця.

instagram.com/suspilne.eurovision

Нагадаємо, конкурс "Євробачення-2022" відбудеться в італійському місті Турин, адже минулого року переміг гурт Måneskin. Півфінали відбудуться 10 та 12 травня, а фінал – 14 травня. Місце проведення – арена PalaOlimpico. У конкурсі візьме участь 41 країна.

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