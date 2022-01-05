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Струс мозку та забій грудної клітки: у Кривому Розі чоловік випав з вікна багатоповерхівки та дивом вижив

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Струс мозку та забій грудної клітки: у Кривому Розі чоловік випав з вікна багатоповерхівки та дивом вижив

Свої

Медики екстрено госпіталізували його у непритомному стані до лікарні.

У Кривому Розі на Дніпропетровщині з вікна багатоповерхівки випав чоловік. Із травмами різного ступеня тяжкості його госпіталізували до лікарні.

Про це пише видання “Свої. Кривий Ріг".

Інцидент стався на вулиці Бикова поряд із парком Саксаганський. Там 48-річний чоловік випав із вікна третього поверху п'ятиповерхового будинку. Внаслідок чого місцевий мешканець отримав закриту черепно-мозкову травму, струс мозку, забій щоки, а також травму грудної клітки.

Медики екстрено госпіталізували його у непритомному стані до лікарні. Через що саме випав чоловік, зараз невідомо. В обставинах події розбираються правоохоронці.

Нагадаємо, що у Кривому Розі знайшли зниклу безвісти жінку та її 7-річну доньку.

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