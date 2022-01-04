Стояла на піддашші за вікном і збиралася стрибнути: одеситку врятували від самогубства (відео)

Жінка посварилася з чоловіком і мала намір накласти на себе руки.

У понеділок вночі, 3 січня, в Одесі на вулиці Академіка Вільямса жінка намагался вчинити самогубство. Від фатального вчинку її врятували поліцейські та надзвичайники.

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Як розповіли у пресслужбі МВС, до правоохоронців звернувся чоловік і розповів, що після конфлікту його дружина зачинилась у квартирі й погрожує стрибнути з вікна четвертого поверху.

Патрульні оперативно прибули на місце події. Коли рятувальники відчинили двері в оселю, жінка стояла на піддашші за вікном і збиралася зробити відчайдушний крок.

Інспектори негайно схопили її за руки та затягнули до квартири. Надалі врятовану передали медикам.

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