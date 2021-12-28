Відправила 47 тисяч SMS: у США дівчина довела свого хлопця до самогубства

Відправила 47 тисяч SMS: у США дівчина довела свого хлопця до самогубства

Дівчина визнала свою провину.

23-річна Інен Ю змусила свого хлопця накласти на себе руки: хлопець не витримав десятків тисяч текстових повідомлень. Дівчина визнала себе винною в ненавмисному вбивстві.

Про це повідомляє USA Today.

Також читайте Жінка заїхала на авто в Ніагарський водоспад: поліція припускає самогубство

Під час слідства правоохоронці дійшли висновку, що відносини Олександра Уртули з Сідар-Гроув, який навчався коледжі зі старшою за нього на рік Інен, були "бурхливі, дисфункціональні та нездорові".

Останні два місяці дівчина буквально закидала хлопця повідомленнями, яких було десятки тисяч, і багато хто з них мали заклик "піти і вбити себе". Уртула не витримав і в день закінчення Бостонського коледжу наклав на себе руки.

“Інен Ю відправила Уртулі понад 47 тисяч текстових повідомлень від кінця березня 2019 року до його смерті, в яких неодноразово говорила жертві, що він має вбити себе або померти, і розв'язала кампанію жорстокого поводження”, - пише видання.

Дівчина пішла на угоду зі слідством і визнала провину. Її засудили до 2,5 років тюремного ув'язнення умовно та 10 років випробувального терміну.

Новини світу: в іспанському музеї "Прадо" шестеро людей погрожують самогубством

Нагадаємо, у Росії відвідувач застрелив інструктора, а потім випустив кулю в себе.

Читайте також: