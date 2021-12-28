Отправила 47 тысяч SMS: в США девушка довела своего парня до самоубийства

Девушка признала свою вину.
23-летняя Инен Ю заставила своего парня покончить с собой: парень не выдержал десятков тысяч текстовых сообщений. Девушка признала себя виновной в нечаянном убийстве.
Об этом сообщает USA Today.
В ходе следствия правоохранители пришли к выводу, что отношения Александра Уртулы с Сидар-Гроув, который учился в колледже со старшей его на год Инен, были "бурными, дисфункциональными и нездоровыми".
Последние два месяца девушка буквально забросала парня сообщениями, которых было десятки тысяч, и многие из них имели призыв "уйти и убить себя". Уртула не выдержал и в день окончания Бостонского колледжа покончил с собой.
"Инэн Ю отправила Уртуле более 47 тысяч текстовых сообщений с конца марта 2019 года до его смерти, в которых неоднократно говорила жертве, что он должен убить себя или умереть, и развязала кампанию жестокого обращения", — пишет издание.
Девушка пошла на сделку со следствием и признала вину. Ее приговорили к 2,5 годам тюремного заключения условно и 10 лет испытательного срока.
Напомним, в России посетитель застрелил инструктора, а затем выпустил пулю в себя.
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