ЄС надає 40 млн євро на модернізацію збройних сил Молдови

Фінансова підтримка Євросоюзу допоможе молдовській армії боротися з кібератаками та зміцнить можливості безпілотної повітряної розвідки.
У четвер, 30 червня, Європейський Союз оголосив про надання фінансування в розмірі 40 мільйонів євро Республіці Молдова з метою зміцнення потенціалу її збройних сил, зокрема, у сфері зв'язку та боротьби з кібератаками.
Про це повідомляє видання digi24 з посиланням на оприлюднену заяву Європейської ради.
Кошти надійдуть із Європейського фонду миру, яким керують країни-члени поза межами європейського бюджету.
Фінансування дозволить забезпечити обладнання, товари та послуги для посилення матеріально-технічних можливостей та мобільності підрозділів збройних сил Республіки Молдова. Ця фінансова підтримка також допоможе боротися з кібератаками та зміцнить можливості безпілотної повітряної розвідки та тактичного зв’язку.
У грудні 2021 року Республіка Молдова вже отримала 7 мільйонів євро фінансування від Європейського фонду миру, зокрема, для своєї військової медичної служби.
Як відомо до складу Молдови входить проросійський сепаратистський регіон Придністров'я, який межує з Україною. Обидві країни нещодавно отримали статус країн-кандидатів на членство в ЄС.
Нагадаємо, на території невизнаного Придністров'я проводиться масштабна агітація щодо вступу на військову службу за контрактом до лав Збройних сил Російської Федерації.
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