Під ознаки, визначені законом про олігархів, підпадають близько 86 осіб - Данілов

Закон введено в дію 7 травня цього року.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що наразі під ознаки, визначені законом про олігархів, підпадають близько 86 осіб. Хто саме - він не озвучив.

Про це Данілов заявив на нараді щодо стану виконання ЗУ "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)".

У нараді взяли участь прем'єр Денис Шмигаль, перша віцепрем’єр-міністерка Юлія Свириденко, міністр юстиції Денис Малюська, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, голова АМКУ Ольга Піщанська, т.в.о. голови СБУ Василь Малюк, посадові особи Апарату РНБО України.

Закон введено в дію 7 травня цього року.

Рішенням РНБО від 29 червня, введеним у дію відповідним указом президента, затверджено положення про реєстр осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів), порядок його формування і ведення.

За результатами наради дано низку протокольних доручень Кабінетові Міністрів України, Антимонопольному комітетові України, Службі безпеки України та Національному банкові України.

Нагадаємо, РНБО України затвердила Положення про реєстр олігархів, а президент Володимир Зеленський своїм указом запровадив його у дію. Це Положення визначає порядок формування та ведення реєстру олігархів.

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