Країни ЄС остаточно погодили надання Україні 1 млрд євро кредиту

Зазначається, що кошти будуть спрямовані на "різні сфери" для забезпечення невідкладних бюджетних потреб.

Про це повідомив виконавчий віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс у Twitter.

"ЄС посилює фінансову підтримку України: Рада міністрів країн ЄС щойно схвалила кредит на 1 мільярд євро"', - написав він.

Домбровскіс наголосив, що це лише частина нового виняткового пакету макрофінансової допомоги.

"Україна - це економіка у стані війни. Вона вкрай потребує короткострокового фінансування. ЄС готовий допомогти", - наголосив віце-президент Єврокомісії.

Нагадаємо, уряд Литви 11 липня схвалив пакет допомоги Україні на суму 10 мільйонів євро. Ці кошти підуть на "невідкладні відновлювальні роботи" і будуть передані Національному банку України.

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