Категорія
Політика
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Країни ЄС остаточно погодили надання Україні 1 млрд євро кредиту

Дата публікації
Перегляди
158
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Країни ЄС остаточно погодили надання Україні 1 млрд євро кредиту

Фото: Associated Press

Рада міністрів країн ЄС остаточно схвалила виділення Україні кредиту на 1 млрд євро із пакету макрофінансової допомоги.

Зазначається, що кошти будуть спрямовані на "різні сфери" для забезпечення невідкладних бюджетних потреб.

Про це повідомив виконавчий віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс у Twitter.

"ЄС посилює фінансову підтримку України: Рада міністрів країн ЄС щойно схвалила кредит на 1 мільярд євро"', - написав він.

Домбровскіс наголосив, що це лише частина нового виняткового пакету макрофінансової допомоги.

"Україна - це економіка у стані війни. Вона вкрай потребує короткострокового фінансування. ЄС готовий допомогти", - наголосив віце-президент Єврокомісії.

Нагадаємо, уряд Литви 11 липня схвалив пакет допомоги Україні на суму 10 мільйонів євро. Ці кошти підуть на "невідкладні відновлювальні роботи" і будуть передані Національному банку України.

Читайте також:

“1, 9 мільярдів допомоги Україні — це лише початок”: Олена Шуляк про відбудову країни

“1, 9 мільярдів допомоги Україні — це лише початок”: Олена Шуляк про відбудову країни
Наступна публікація