Литва дає Україні 10 мільйонів євро на "невідкладне відновллення"

Уряд Литви 11 липня схвалив пакет допомоги Україні на суму 10 мільйонів євро.
Ці кошти підуть на "невідкладні відновлювальні роботи" і будуть передані Національному банку України.
Про це повідомляє Euractiv з посиланням на прем’єр-міністерку країни Інгріду Шимоніте.
Зазначається, що мета цієї допомоги — прискорити відновлення України, оскільки багато українців прагнуть повернутися до своєї країни, а інші вже зробили це.
"Ця державна допомога – це кошти на критичну інфраструктуру, основні потреби та основні послуги. Українці переможуть, тому що на їхньому боці правда та рішучість захищати та будувати, і вони переважують руйнування та жорстокість агресора", – заявила Шимоніте.
За її словами, допомагаючи Україні, Литва прагне максимально прискорити перемогу та відбудову країни.
Нагадаємо, благодійники з Іспанії придбали 23 автомобілі швидкої допомоги та позашляховики для прикордонників Західного регіонального управління Держприкордонслужби.
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