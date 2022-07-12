Литва дає Україні 10 мільйонів євро на "невідкладне відновллення"

Уряд Литви 11 липня схвалив пакет допомоги Україні на суму 10 мільйонів євро.

Ці кошти підуть на "невідкладні відновлювальні роботи" і будуть передані Національному банку України.

Про це повідомляє Euractiv з посиланням на прем’єр-міністерку країни Інгріду Шимоніте.

Зазначається, що мета цієї допомоги — прискорити відновлення України, оскільки багато українців прагнуть повернутися до своєї країни, а інші вже зробили це.

"Ця державна допомога – це кошти на критичну інфраструктуру, основні потреби та основні послуги. Українці переможуть, тому що на їхньому боці правда та рішучість захищати та будувати, і вони переважують руйнування та жорстокість агресора", – заявила Шимоніте.

За її словами, допомагаючи Україні, Литва прагне максимально прискорити перемогу та відбудову країни.

Нагадаємо, благодійники з Іспанії придбали 23 автомобілі швидкої допомоги та позашляховики для прикордонників Західного регіонального управління Держприкордонслужби.

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