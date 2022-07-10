Німеччина понад місяць блокує допомогу Україні в розмірі 9 млрд євро - ЗМІ

Наразі Берлін схвалив лише перший транш у 1 млрд євро.
Німеччина заблокувала пакет допомоги Євросоюзу Україні у розмірі 9 млрд євро.
Про це пише італійське видання Corriere della Sera.
За інформацією видання, міністр фінансів ФРН Крістіан Лінднер не погоджується з тим, що Брюссель пропонує фінансувати допомогу Україні за рахунок загального європейського боргу.
Видання також припускає, що блокування фінансової допомоги могло стати однією з причин звільнення Володимиром Зеленським посла України у Німеччині Андрія Мельника.
Про те, що ЄС надасть Україні кредит у 9 млрд євро до кінця 2022 року, 11 червня повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
Нагадаємо, Європейський парламент 7 липня проголосував за підтримку пропозиції Європейської комісії про надання Україні макрофінансової допомоги ЄС для забезпечення невідкладних бюджетних потреб у розмірі 1 млрд євро.
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