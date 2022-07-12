Росіяни вкотре обстріляли Харків: Синєгубов зробив заяву

У Харкові 12 липня під час повітряної тривоги знову пролунали вибухи в одному з районів міста.
Росіяни обстріляли Індустріальний район Харкова.
Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Росіяни завдали ударів по Індустріальному району Харкова. Звертаємося до харків’ян: перебувайте в укриттях, без потреби не виходьте на вулиці міста. Будьте максимально обережні!", - наголосив він.
Наразі у місті триває сигнал повітряної тривоги, а також є загроза артобстрілу.
Нагадаємо, диктатор Путін готує підґрунтя для анексії Харківської області.
Як повідомлялося, 12 липня окупанти вже вдаряли ракетами по Харкову і артилерією по області. У результаті двоє людей загинули.
Крім того, під час повітряної тривоги у Харкові 11 липня було чутно вибухи. Російські окупанти завдали удари реактивними системами залпового вогню.
Також окупанти у ніч проти 11 липня знову обстріляли ракетами Харків. О пів на четверту ранку містяни почули щонайменше три потужні вибухи у різних районах. Вже відомо, що одна з ракет частково зруйнувала шестиповерхівку у центрі Харкова.
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