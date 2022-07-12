Диктатор Путін готує підґрунтя для анексії Харківської області - ISW

Американські аналітики Інституту вивчення війни наголошують, що свідчити про це може підписаний Путіним указ, який спрощує процес отримання російського громадянства для всіх українців.

Про це йдеться у свіжому звіті ISW.

"Кремль продовжує ставити умови анексії українських територій за межами Донбасу... Закон раніше спрощував видачу паспортів в "ДНР" і "ЛНР", Херсонській і Запорізькій областях і може вказувати на намір Кремля анексувати інші території, такі як Харківська область", - вважають аналітики.

Своєю чергою, російське військово-політичне керівництво намагається зміцнити адміністративний контроль над окупованими територіями, встановити умови для потенційної анексії цих територій Російською Федерацією.

Фото: ISW.

До слова, війська держави-терористки Росї здійснили локалізовані наземні штурми на північний захід від Харкова. Крім того, окупаційні війська продовжували наносити повітряні, артилерійські та ракетні удари по місту. Тим часом українські війська відбили наступ росіян у напрямку Цупівка, Дементіївка, Великі Проходи та на напрямку Золочів-Козача Лопань.

Нагадаємо, розпочалася 139 доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. ЗСУ поколошматили окупантів під Дементіївкою та відігнали від Мазанівки і Долини. Детальніше про ситуацію на фронті - у ранковому зведенні Генштабу станом на 12 липня.

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