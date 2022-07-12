Путін зустрінеться із Ердоганом у Тегерані: про що говоритимуть

Президент Росії Володимир Путін 19 липня відвідає Тегеран, де зустрінеться з президентом Ірану Ібрахімом Раїсі та президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.
Зустріч присвячена сприянню сирійському врегулюванню.
Про це повідомляє російське пропагандистське видання "РИА Новости" з посиланням на Дмитра Пєскова
"Готується поїздка президента до Тегерана. Там відбудеться зустріч глав держав-гарантів астанінського процесу. Це, як відомо, процес зі сприяння сирійському врегулюванню", - йдеться в повідомленні.
Зазначається також, що під час візиту Путіна до Тегерану 19 липня відбудеться і двостороння зустріч російського диктатора з Ердоганом.
Водночас, за словами Пєскова, про поновлення переговорів з Україною наразі не йдеться.
Нагадаємо, Росія все ж "вичавила" із Сирії повідомлення про нібито визнання окупаційних структур на Донбасі як нібито держав.
Внаслідок цього Україна офіційно оголосила про розривання дипломатичних відносин із Сирією.
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